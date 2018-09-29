В Сирии рассказали о «прямой военной поддержке» террористам от США

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем рассказал о том, что возглавляемая США коалиция в Сирии оказывала прямую военную поддержку боевикам террористических организаций в Сирии, передает РИА «Новости».

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединенными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своем пути», — заявил Муаллем.

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По его словам, руководство ряда стран отказало Сирии в праве на борьбу с терроризмом на своей территории, нарушив тем самым международное право.

Ранее Муаллем сообщил, что власти намерены очистить всю территорию страны от террористов и незаконного иностранного присутствия.