Глава МИД рассказал о планах «зачистить» Сирию
Глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что власти намерены очистить всю территорию страны от террористов и незаконного иностранного присутствия, передает К.
При этом, по его словам, противостояние с терроризмом в Сирии почти окончено.
«К разочарованию некоторых, мы сейчас, спустя семь лет, говорим…, что ситуация на местах стала более безопасной и стабильной и что битва с терроризмом практически закончена. Мы привержены продолжению священной битвы, пока не очистим всю территорию Сирии от террористических групп и незаконного иностранного присутствия», — сказал Муаллем.
Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы будут участвовать в восстановлении Сирии при наличии политического процесса.