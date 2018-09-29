Глава МИД рассказал о планах «зачистить» Сирию

Глава МИД Сирии Валид Муаллем сообщил, что власти намерены очистить всю территорию страны от террористов и незаконного иностранного присутствия, передает К.

При этом, по его словам, противостояние с терроризмом в Сирии почти окончено.

«К разочарованию некоторых, мы сейчас, спустя семь лет, говорим…, что ситуация на местах стала более безопасной и стабильной и что битва с терроризмом практически закончена. Мы привержены продолжению священной битвы, пока не очистим всю территорию Сирии от террористических групп и незаконного иностранного присутствия», — сказал Муаллем.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы будут участвовать в восстановлении Сирии при наличии политического процесса.