Президент Сербии привел армию в полную боеготовность из-за действий Приштины в Косово

Президент Сербии Александар Вучич привел армию в полную боеготовность после того как косовский спецназ занял подходы к искусственному озеру контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе» на севере Косово, сообщает RTS.

«Приказ передан начальнику генштаба вооруженных сил Сербии», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее, по данным СМИ, рколо полудня несколько десятков членов спецподразделений Косово ROSU были развернуты возле плотины и искусственного озера Газиводе. Сообщается, что спецназ занял Центр развития экологии и спорта, рядом с гидроэлектростанцией.

По словам министра полиции Сербии Небойши Стефановича, все специальные подразделения находятся в состоянии повышенной готовности.

Ожидается, что глава Управления по делам Косово и Метохии Марко Джурич сделает заявление для СМИ.