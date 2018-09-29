F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета»

Истребители F-35 Lightning II впервые осуществили посадку на палубу британского авианосца «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth). Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании.

Первые посадки и взлеты с авианосца являются результатом более чем 10-летних усилий по возвращению авианосца в военный арсенал Великобритании. Истерибетили предоставляет Королевскому флоту Британии способность, которой обладают немногие другие, отметили в ведомстве.

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Министр обороны Гэвин Уильямсон отметил, что самый большой военный корабль в британской истории «объединяет силы с самыми совершенными истребителями на планете».

В прошлом году СМИ сообщали, что самый большой и мощный авианосец Британии Queen Elizabeth, названный в честь британской королевы Елизаветы I, дал течь через 2 недели после начала службы.