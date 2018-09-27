В США обвинили Россию в создании в Идлибе «осиного гнезда» террористов

Во время выступления перед комитетом палаты представителей США помощник министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Роберт Карем назвал сирийский Идлиб «осиным гнездом» многих террористических организаций. Об этом сообщает RT.

По словам Карема, в сложившейся ситуации виноваты российская и сирийская стороны. Он пояснил, что создание на территории Сирии зон деэскалации и локальных переговоров привело к превращению Идлиба в «место свалки» террористов.

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«Нет никаких сомнений в том, что Идлиб стал осиным гнездом многочисленных террористических организаций», — сказал Карем.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал российско-турецкие договоренности по сирийскому Идлибу «превосходными».