Около 100 самолетов семи стран СНГ поднялись в воздух для учений

Самолеты стран СНГ начали учение по противовоздушной обороне, которые проходят под управлением российских ВКС. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что в мероприятии принимают участие 100 самолетов из семи стран СНГ.

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«В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8», — говорится в заявлении.

Как уточняется, во время тренировки будут отработаны правила использования воздушного пространства, оказание помощи терпящим бедствие экипажам, а также ситуации с воздушными судами-нарушителями государственных границ и угоняемыми судами.

Ранее сообщалось, что военные и пограничники Украины провели совместные тактические учения на побережье Азовского моря.