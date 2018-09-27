На Украине рассказали о задачах базы ВМС в Азовском море

Одной из главных задач новой военно-морской базы Украины на Азовском море, которую власти страны намерены построить до конца года в Бердянске, будет нейтрализация российской минной угрозы.

Об этом заявил замначальника штаба командования ВМС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко, сообщает телеканал «Громадьске».

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«Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий», — сказал Рыженко.

Он также рассказал, что у ВМС Украины в Азовском море будут два артиллерийских бронекатера со «сканерами бокового обзора», которые нужны для «безопасного проведения противоминных мероприятий».

Ранее сообщалось, что Украина провела военные учения на побережье Азовского моря.