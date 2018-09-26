В Пентагоне заявили о ядерной угрозе со стороны России

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время выступления в Военном институте Вирджинии заявил, что в современном мире ядерная угроза исходит от трех стран. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

Мэттис отметил, что наибольшая ядерная угроза исходит от России, в меньшей степени ядерным оружием миру угрожают Китай и Северная Корея. Он подчеркнул, что в Пентагоне часто обсуждают ядерную угрозу.

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«Это реальная угроза, и мы с ней сталкиваемся. Ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее никогда нельзя вести», — сказал Мэттис.

Он заключил, что именно это сдерживает стороны от применения ядерного оружия в военных конфликтах. Мэттис посчитал, что сторона, которая применит его, столкнется с «самыми худшими последствиями».

Ранее СМИ сравнили ядерное оружие России и США.