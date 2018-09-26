США решили отдать ВМС Украины старые катера

Американская береговая охрана намерена передать украинским ВМС два списанных катера класса «Айленд». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Их планируют передать украинской стороне 27 сентября в Балтиморе. При этом на церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Порошенко испытал катер УМС-1000 и вышел на нем в открытое море. Также украинскому лидеру показали образцы экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны специального назначения.