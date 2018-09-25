При взрыве миномета на Украине пострадали три человека

В результате взрыва миномета «Молот» в 72й механизированной бригаде ВС Украины пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в бригаде.

«Действительно произошел такой случай. Предварительно трое раненых. Жить будут», — сообщил собеседник агентства.

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В пресс-службе Операции объединенных сил пообещали предоставить детали инцидента позднее.

6 июля стало известно, что на Украине во время учений взорвался миномет, погибли три человек.

После этого сообщалось, что в ВСУ массово отказываются от использования украинского миномета «Молот».