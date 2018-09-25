СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за «считанные минуты»

Россия уничтожит украинский флот в Азовском море за считанные минуты, если Киев решится на военный конфликт с Россией. Об этом пишет журнал The American Conservative.

Издание подчеркивает, что при поддержке Вашингтона Украина решила построить военно-морскую базу в Азовском море, чтобы ответить на «агрессивные действия в регионе». При этом отмечается, что в распоряжении Киева есть лишь несколько сторожевых кораблей.

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«Российский флот может затопить эти корабли и стереть базу за считанные минуты», — говорится в материале.

В связи с этим автор задается вопросом, действительно ли США готовы отправить свои корабли, чтобы поддержать действия Украины в море, которое исторически является российским.

Ранее в Киеве рассказали о создании военной базы в Азовском море.