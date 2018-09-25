АТЦ СНГ предупредил о попытках ИГ создать опорный пункт в Центральной Азии

Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) пытаются создать свой опорный пункт на территории Центральной Азии. Слова Новикова передает РИА «Новости».

Данное заявление генерал-полковник сделал во время второго этапа учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

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Новиков отметил, что намерения боевиков ИГ создать опорные пункты являются «узловой проблемой» в этом регионе. Он также рассказал, что действия террористов представляют «реальную угрозу безопасности не только Кыргызской Республики, но и Центрально-Азиатского региона в целом».

Глава АТЦ СНГ уточнил, что боевики ИГ пытаются организовать в регионе опорный центр «так называемого «халифата» и прикладывают усилия, чтобы «активизировать уже созданные «спящие джамааты».

Ранее в АТЦ СНГ заявили о формировании базы дислокации ИГ в Афганистане и Пакистане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.