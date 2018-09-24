В Киеве рассказали о создании военной базы в Азовском море

Депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что военно-морская база Украины в Азовском море будет использовать инфраструктуру торговых портов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная инфраструктура будет развиваться в направлении военного применения.

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Он также добавил, что Генштаб Украины утвердил план создания базы в Азовском море.

Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал, зачем Киеву военная база в Азовском море.

По его словам, это якобы поможет с решением вопроса Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.