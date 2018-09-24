Болтон осудил поставки С-300 в Сирию

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию будут означать «эскалацию ситуации» в стране со стороны России. Об этом сообщает Reuters.



По его словам, планы России по поставкам С-300 в САР являются «ошибкой».

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Он также выразил надежду на то, что Москва изменит свое решение.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии ЗРК С-300.

По его словам, это произойдет в течение двух недель.