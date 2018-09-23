В Крыму сочли провокацией вхождение кораблей Украины в экономическую зону России

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий после того, как два корабля украинских ВМС вошли в российскую исключительную экономическую зону около берегов полуострова. Об этом сообщает RT.

По мнению Ганжары, происходящее является комичным, поскольку военный корабль украинской стороны сразу идет с буксиром.

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«То есть те, кто его туда направили, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря», — сказал Ганжара.

Он добавил, что действия Украины могут быть рассмотрены как «откровенная провокация», поскольку меры российской стороны для обеспечения безопасности в регионе будут восприниматься как «нападение».

«Мне кажется, главная их цель — спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем», — подчеркнул Ганжара.

Ранее представители пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили о том, что два корабля военно-морских сил Украины, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», вошли в исключительную экономическую зону России.