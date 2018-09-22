Число жертв теракта в Иране возросло до 28 человек

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Замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги сообщил, что число погибших при теракте во время военного парада в иранском Ахвазе достигло 28 человек, передает РИА «Новости».

По последним данным, около 60 человек получили ранения.

Чиновник уточнил, что на месте были ликвидированы трое нападавших, а остальные скончались в больнице.

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«Террористическая группировка, которая устроила атаку, прибыла из Иракского Курдистана», — заявил Фадль Биги.

Ранее террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране.

Террористическая атака на участников военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана была совершена утром в субботу, 22 сентября.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.