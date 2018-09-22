В Иране на военном параде совершен теракт

Во время военного парада в городе Ахваз в Иране был совершен теракт, передает государственный иранский телеканал Press TV.

По имеющимся данным, неизвестные из-за трибуны открыли огонь по людям во время военного парада.

Как сообщает телеканал, в результате атаки несколько человек погибли. Также известно о нескольких раненых в результате теракта.

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По данным иранского агентства IRNA, пострадали не менее 20 человек. Подчеркивается, что никто из официальных лиц, присутствовавших на параде, ранений не получил.

Ранее сообщалось, что МИД Франции рекомендовал своим дипломатам отложить на неопределенный срок поездки в Иран из соображений безопасности.