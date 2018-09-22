CNBC: США окажутся беззащитны перед российскими подлодками

Подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, будет приведен в полную боевую готовность к 2024 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетом американской разведки.

Телеканал сообщает, что флот будет состоять из восьми ядерных подлодок класса «Борей 2», или «Борей А». Каждая из них способна нести до 20 ракет «Булава».

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При этом, отмечает CNBC, каждая «Булава» может нести до 10 ядерных и гиперзвуковых блоков. Таким образом, одна подлодка способна запустить до 200 ракет — США окажутся беззащитны перед такой угрозой, заключает телеканал.

Ранее CNBC рассказал об испытаниях российских ракет «Кинжал».