Нетаньяху выслушал доклад главкома ВВС о переговорах по Ил-20

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что он заслушал доклад по итогам переговоров в Москве по крушению самолета Ил-20 в Сирии, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром премьер-министр Нетаньяху провел совещание с руководством силового блока, в ходе которого он заслушал подробный доклад командующего ВВС Норкина о переговорах в Москве», — сообщили представители Нетаньяху.

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По словам сотрудников канцелярии, Нетаньяху дал указание о продолжении постоянных контактов с Россией.

Ранее сообщалось, что в армии Израиля настаивают, что предупредили российских военных об атаке на сирийскую провинцию Латакия гораздо раньше, чем за минуту до начала операции.