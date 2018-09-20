Армия Израиля рассказала о встрече с российскими военными по ситуации с Ил-20

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали об итогах встречи израильских и российских военных в Москве. Об этом сообщается в твиттере ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что главком ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву из-за ситуации с Ил-20.

Как сообщается в твиттере ЦАХАЛ, Норкин встретился с главнокомандующим ВКС России Сергеем Суровикиным и другими чиновниками ВКС.

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«Израильские официальные лица представили отчет о ситуации с крушением российского самолета от огня сирийских ПВО, а также предполетную информацию и полученные данные по итогам расследования инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встречи прошли хорошо, представители авиации двух стран провели профессиональное и открытое обсуждение.

17 сентября в Сирии потерпел крушение российский самолет Ил-20, погибли 15 военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что израильские самолеты подставили Ил-20 под удар ракеты средств ПВО Сирии.