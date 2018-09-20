Порошенко пообещал закупить для Украины высокоточное ракетное вооружение

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что нужды страны в сфере обороны больше, чем возможности. Трансляцию его выступления в Раде ведет «112 Украина».

По словам Порошенко, в данной ситуации он ждет от военного руководства «нестандартных асимметричных решений».

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«Уже с этого года планируем активную разработку, подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения», — заявил Порошенко.

Он добавил, что также речь идет о закупке и производстве бронетанковой техники, высокоточных средств поражения и артиллерийских систем.

Ранее сообщалось, что Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.