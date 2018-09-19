CNN: Пентагон намерен наносить «профилактические» киберудары

Министерство обороны США расширяет свои полномочия для того, чтобы противостоять хакерам, работающим на иностранные правительства, рассказывает американский телеканал CNN со ссылкой на новую киберпрограмму Пентагона.

Согласно новой стратегии оборонное ведомство сможет запускать «предупредительные» (профилактические) киберудары, сообщает CNN. У Пентагона новая позиция — «оборона вперед», которая позволит американским военным предотвращать и останавливать кибератаки, отмечается в материале.

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Новая оборонная стратегия предполагает создание «смертоносной силы» отряда хакеров для нанесения киберударов первыми.

Фактически, отмечает CNN, это дает военным США больше полномочий действовать самостоятельно, даже в случае с компьютерными сетями, расположенных в дружественных странах.

Ранее Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США.