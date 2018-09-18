В Сирии назвали «мучениками» погибший экипаж сбитого Ил-20
Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики (САР) в ООН Башар Джаафари заявил, что погибшие при крушении Ил-20 российские военные являются «мучениками». Слова представителя передает РИА «Новости».
Джаафари начал свое выступление в ООН с того, что выразил «глубочайшие соболезнования» российскому постпреду в связи с гибелью экипажа сбитого Ил-20.
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«Вчера они стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию», — сказал Джаафари.
Он отметил, что российские «мученики» являются также «мучениками Сирии».
«С одной с нами кровью, одним врагом, одной победой — против одного терроризма», — заключил постоянный представитель Сирии.
Ранее соболезнования в связи с крушением Ил-20 выразил глава Госдепа Майк Помпео.