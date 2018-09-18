Франция отрицает причастность к исчезновению Ил-20 в Сирии

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Французские военные отрицают причастность к инциденту с российским самолетом Ил-20, который пропал в Сирии 17 сентября. Об этом сообщает France Soir.

В Минобороны России ранее рассказали, что в момент исчезновения Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата Auvergne.

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«Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке», — сказал неназванные представитель вооруженных сил Франции.

Вечером 17 сентября стало известно, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия российский самолет Ил-20 пропал с радаров, экипаж перестал выходить на связь.

Израильская армия отказалась комментировать инцидент.

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