В сети раскритиковали CNN за фейковые новости о российском самолете
Пользователи соцсетей раскритиковали американский телеканал CNN за публикацию сообщения о пропавшем в Сирии российском самолете Ил-20.
Самолет пропал с радаров после ударов израильских ВВС по сирийской провинции Латакия. CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил, что Ил-20 могли сбить ПВО Сирии.
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Некоторые пользователи выразили сомнения в правдивости этой информации.
«Так вот почему люди называют это фейковым СМИ», — подчеркнул пользователь под ником ThomasWolsey33.
«Итак, CNN полон фейковыми новостями, за исключением случаев, когда они выпускают действительно неправдивые новости для покрывания военных преступлений США и Израля», — отметил пользователь Josef1601.
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