В сети раскритиковали CNN за фейковые новости о российском самолете

__is_photorep_included11972593: 1

Пользователи соцсетей раскритиковали американский телеканал CNN за публикацию сообщения о пропавшем в Сирии российском самолете Ил-20.

Самолет пропал с радаров после ударов израильских ВВС по сирийской провинции Латакия. CNN со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил, что Ил-20 могли сбить ПВО Сирии.

Реклама

Некоторые пользователи выразили сомнения в правдивости этой информации.

«Так вот почему люди называют это фейковым СМИ», — подчеркнул пользователь под ником ThomasWolsey33.

«Итак, CNN полон фейковыми новостями, за исключением случаев, когда они выпускают действительно неправдивые новости для покрывания военных преступлений США и Израля», — отметил пользователь Josef1601.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.