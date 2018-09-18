Французский фрегат вел стрельбу во время исчезновения Ил-20 в Сирии

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В министерстве обороны России сообщили, что во время исчезновения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Минобороны, российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали ракетные пуски с базирующегося в данном районе фрегата Auvergne.

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Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что в израильской армии отказались комментировать инцидент с исчезновением российского самолета.

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