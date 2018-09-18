После ударов ВВС Израиля по Латакии с радаров пропал российский Ил-20

После ударов израильских самолетов по провинции Латакия в Сирии российская авиабаза «Хмеймим» потеряла связь с экипажем самолета Ил-20. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что самолет пропал с радаров около 23.00 мск 17 сентября. В это время он возвращался на базу и находился над акваторией Средиземного моря.

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На борту Ил-20 находились 14 российских военнослужащих, их судьба пока неизвестна. Командование авиабазы «Хмеймим» организовало поисково-спасательную операцию.

Ранее правозащитники сообщили, что в результате ракетного удара по сирийской провинции Латакия пострадали не менее семи человек, они были госпитализированы.