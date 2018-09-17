ПВО Сирии отразили ракетную атаку по Латакии

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку по объектам в портовом городе Латакия. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA.

Корреспондент SANA рассказал, что ракеты были нацелены на объекты, связанные с техническими отраслями.

О жертвах и разрушениях в данный момент не сообщается.

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Ранее сообщалось, что сирийские ПВО отразили «ракетную агрессию» Израиля по району аэропорта Дамаска. Отмечалось, что атака нанесла только материальный ущерб. Израильская сторона отказалась комментировать факт ракетной атаки.

Позднее было опубликовано видео израильской ракетной атаки по Сирии.