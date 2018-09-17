Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор

Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что боевики незаконных вооруженных бандформирований запрещают мирным жителям покидать провинцию Идлиб через гуманитарный коридор, передает РИА «Новости».

По его словам, представителям сети удалось встретиться с покинувшими Идлиб через гуманитарный коридор в районе Абу-Духур.

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«Люди очень хотят перейти на территорию сирийского правительства. Но террористы пригрозили смертью всем, кто попытается подойти к коридору», — сказал Казем.

Глава сети также отметил, что в сирийском в Идлибе «каждый день нарушаются права человека, похищают детей».

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу ответил на вопрос о военной операции в Идлибе.