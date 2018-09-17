В Британском минобороны назвали данные по MH-17 «российской дезинформацией»

Глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон назвал новые данные России по сбитому малайзийскому Boeing МН17 дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Украины.

Отмечается, что данное заявление было сделано по итогам встречи глав оборонных ведомств Украины и Великобритании в Киеве.

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«Это еще один пример российской дезинформации», — заявил Уильямсон.

Сегодня, 17 сентября, состоялся брифинг Минобороны России в ходе которого ведомство огласило данные с грифом «совершенно секретно» по сбившей малайзийский Boeing MH17 на юго-востоке Украины ракете.

В частности, были рассекречены номер и происхождение ракеты.

«Газета.Ru» следила за докладом Минобороны в режиме онлайн.