В международной следственной группе отреагировали на данные Минобороны о MH17

Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения MH17 над Донбассом, отреагировала на данные российского Минобороны, которое представило новые доказательства о причастности к авиакатастрофе украинской стороны. Об этом сообщается в заявлении следователей.

Согласно заявлению, сведения российского Минобороны учтут. При этом отмечается, что у российской стороны запрашивали информацию о частях ракеты в мае 2018 года, но не получили ответа.

Реклама

«С самого начала расследования до нынешнего дня JIT всегда внимательно анализировала и обрабатывала информацию, полученную от России», — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что некоторые из уже предоставленных Россией материалов были неточными по нескольким пунктам.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило Нидерландам данные о сбившей MH17 украинской ракете.