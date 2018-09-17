Минобороны направило Нидерландам данные о сбившей MH17 украинской ракете

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Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская сторона отправила в Нидерланды новые данные о сбившей МН17 над Донбассом ракете. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Конашенкова, специалисты совместной следственной группы смогут при желании изучить новые документы.

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«Информация о ракете направлена голландской стороне в соответствии с их запросом», — сказал Конашенков.

Ранее секретарь украинского Совета безопасности и обороны Александр Турчинов назвал «неудачным фейком» заявление Министерства обороны России о том, что пассажирский Boeing МН-17 в 2014 году был сбит украинской ракетой.