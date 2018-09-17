Минобороны огласило данные с грифом «совершенно секретно» по сбившей MH17 ракете

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Минобороны России в ходе брифинга огласило данные с грифом «совершенно секретно» по сбившей малайзийский Boeing MH17 на юго-востоке Украины ракете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Брифинг ведет официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков и начальник главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенанта Николай Паршин.

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В Минобороны заявили, что по найденным на месте трагедии обломкам удалось установить бортовой номер ракеты.

После получения информации о заводском серийном номере ракеты и даты ее изготовления был изучен журнал учета принятой продукции по изделиям 9М38, изготовленным в 1986 году.

«Указанный журнал содержал и содержит сведения, содержащие государственную тайну, и имеет гриф «совершенно секретно»», --заявил Паршин.

Трагедия, в результате которой погибли 298 человек, произошла в 2014 году.

Международное расследование обвиняет в катастрофе Россию, однако Москва отрицает обвинения.

«Газета.Ru» следит за докладом Минобороны в режиме онлайн.