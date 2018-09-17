В Минобороны рассекретили номер сбившей MH17 ракеты

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В Минобороны проинформировали о новых доказательствах в деле о сбитом над Донбассом малазийском Boeing MH17, передает РИА «Новости».

Отмечается, что удалось установить бортовой номер, сбившей самолет ракеты. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, где до сих пор хранится о ней информация.

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«Также вам будут представлены факты, которые наглядно доказывают несостоятельность обвинений в том, что к этой трагедии была причастна самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая якобы принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, ведомство разглашает данные под грифом «совершенно секретно».

Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами, согласно которому последние получили право провести суд по делу о сбитом над Донбассом малазийском Boeing.