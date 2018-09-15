Минобороны: боевики доставили емкости с хлором в Идлиб для провокаций с химоружием

Боевики доставили в населенный пункт Басанкуль в сирийской провинции Идлиб несколько емкостей с хлором для провокаций с химоружием, передает РИА «Новости» заявление руководителя российского Центра по примирению Владимира Савченко.

По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан.

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«В населенный пункт Басанкуль провинции Идлиб боевиками доставлены несколько емкостей с хлором», — заявил Савченко.

Он добавил, что Центр призывает лидеров вооруженных формирований оппозиции отказаться от провокаций, ведущих к срыву процесса политического урегулирования.

Ранее в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что несколько тысяч боевиков сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб.