BI: Россия предупреждала Пентагон о возможном применении ядерного оружия в Европе

В первые месяцы правления президента США Дональда Трампа российская сторона якобы предупреждала главу Пентагона Джеймса Мэттиса о возможности применения ядерного оружия в Европе «при определенных обстоятельствах». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на недавно опубликованную книгу Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме».

Как отмечается, предполагаемое «предупреждение» заставило Мэттиса относиться к России как «угрозе существования США». Согласно книге Вудворда, разговор о применении ядерного оружия зашел в контексте обсуждения потенциального конфликта в Прибалтике.

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По имеющимся данным, предупреждение было сделано незадолго до лета или летом 2017 года, когда Трамп активно настаивал на отмене иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что, по данным Вудворда, Мэттису с трудом удалось убедить Трампа в необходимости существования НАТО.