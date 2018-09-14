Минобороны России заподозрило США в экспериментах над людьми

Специалисты Министерства обороны России изучают документы о деятельности лаборатории Соединенных Штатов в Грузии, где могли проводиться эксперименты над людьми с летальным исходом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По утверждению Минобороны, об этом свидетельствуют опубликованные бывшим грузинским министром госбезопасности Игорем Георгадзе документы по реализации США военно-биологической программы.

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Как стало известно, Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара.

В военном ведомстве заявили, что опубликованные документы в настоящее время изучают профильные специалисты.

«Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году.