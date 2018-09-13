Украина отправит 270 спецназовцев в район Азовского и Черного морей

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что 270 бойцов морского спецназа будут отправлены в район Азовского и Черного морей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Цигикал подчеркнул, что до конца текущего года в регионе будут находиться около тысячи человек личного состава спецназа.

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«Наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей», — приводит пресс-служба слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина решила усилить военное присутствие в Азовском море.