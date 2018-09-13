Президент Финляндии рассказал о важности присутствия НАТО в Балтии

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что присутствие военных НАТО в странах Балтии и Польше имеет большое значение. Об этом сообщается на сайте финского лидера.

По его словам, в настоящее время ситуация с безопасностью Европы сильно изменилась.

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Он также добавил, что несмотря на то, что Финляндия не входит в НАТО, стране важно присутствие альянса в Балтийском регионе.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий после того, как в НАТО назвали учения «Восток-2018» демонстрацией подготовки российской стороны к «масштабным конфликтам».