В ДНР переподчиняют батальон Прилепина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) проходит переподчинение батальон российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеграм-канал депутата Народного совета Владислава Бердичевского.

Ранее разведывательно-штурмовой батальон полка специального назначения подчинялся непосредственно экс-главе республике Александру Захарченко, которого неизвестные взорвали в кафе «Сепар». Некоторое время заместителем командира батальона был Прилепин, поэтому он получил такое название.

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«Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД. Некоторые недоразумения будут улажены», — написал Бердичевский.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в данный момент идет разоружение батальона, а его командир Сергей Фомченков задержан.

Ранее Прилепин поделился мнением о покушении на Захарченко.