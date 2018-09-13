В Совфеде после слов о «разгроме» России призвали Украину не грозить «кулачком»

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди дала комментарий после того, как бывший украинский министр экономики Виктор Суслов объяснил, почему НАТО еще «разгромил» Россию. Об этом сообщает RT.

По словам Ковитиди, любые заявления, которые делают политики на Украине, не могут отвлечь население от кризиса в стране.

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«Результатом продажности и политического цинизма действующих украинских политиков стало истощение природных ресурсов и системное сокращение народонаселения Украины», — сказала Ковитиди.

Она призвала мировое сообщество прекратить военные действия на Украине, которые ведутся при поддержке США и их сателитов.

«Все это политические реалии Украины, при которых им не стоит грозить России «кулачком», — заявила Ковитиди.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов объяснил, почему российскую сторону еще не «разгромили в пыль».