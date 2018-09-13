На Украине объяснили, почему Россию еще «не разгромили в пыль»

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов объяснил, почему российскую сторону еще не «разгромили в пыль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Украины.

По словам Суслова, учения, которые проводит Россия, должны предостеречь другие страны от военного конфликта с ней.

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«Была бы Россия неядерной державой, все давно бы решилось намного проще...», — заявил Суслов.

Он пояснил, что в этом случае Россия бы давно была «разгромлена в пыль» НАТО.

Ранее народный депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что украинская армия располагает необходимыми силами для уничтожения любого флота в Азовском море за «5-10 минут».