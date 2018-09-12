В Пентагоне усомнились в возможности создания военного союза России и Китая

Возглавляющий американский Пентагон Джеймс Мэттис усомнился в том, что российская и китайская стороны могут заключить военный союз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мэттиса, Москва и Пекин преследуют свои интересы. Он заметил, что, несмотря на проведение совместных учений, военный союз между государствами вряд будет создан.

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«Я мало вижу того, что в долгосрочной перспективе объединяет Россию и Китай», — заявил Мэттис.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке начались военные маневры «Восток-2018», которые станут крупнейшими за всю современную историю России. Отмечается, что на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.