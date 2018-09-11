Глава МИД Сирии назвал безуспешными переговоры по САР в Женеве

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что площадка межсирийских переговоров в Женеве не принесла успехов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная ситуация связана с давлением западных стран на ООН и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру.

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Он также добавил, что в ходе переговоров в Астане «такой ситуации не было».

Муаллем подчеркнул, что без Астаны женевский процесс «не может продвигаться вперед».

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что складывающая ситуация в Идлибе была обсуждена на встрече в Женеве.