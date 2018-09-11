Кабмин предложил запретить военным размещать в сети данные о себе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военным размещать в СМИ и Сети данные, которые раскрывают их ведомственную принадлежность и служебную деятельность. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, кабмин предлагает запретить военнослужащим публиковать в СМИ и Сети информацию о себе и других военных.

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Как отмечается, за нарушение запрета в отношении военных могут быть применены дисциплинарные меры.

Авроры документа подчеркивают, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных стран и террористических организаций.

При этом данный законопроект не распространяются на граждан, уволенных с военной службы.