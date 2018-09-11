ВВС Китая примут участие в маневрах «Восток-2018»

Китайские военно-воздушные силы (ВВС) направят шесть самолетов и 24 вертолета на военные маневры «Восток-2018», которые проходят на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Тридцать летательных аппаратов (24 вертолета и шесть самолетов) ВВС народно-освободительной армии Китая примут участие в маневрах войск «Восток-2018», — сообщили в российском Минобороны.

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Ранее сообщалось, что маневры «Восток-2018» станут крупнейшими за современную историю России. Отмечалось, что они пройдут под руководством министра обороны Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана.

Также сообщалось, что к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.