Латвия заявила о приближении к границам российской подлодки

Национальные вооруженные силы Латвии в своем официальном твиттере сообщили о приближении российской подводной лодки к границам республики.

«Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России», — говорится в тексте сообщения.

Ранее национальные вооруженные силы Латвии сообщили о приближении к границам страны корабля поддержки подводной лодки «СС-750» класса «Каштан» вооруженных сил России. Об этом они заявили третьего сентября. Также сообщалось, что в 16 морских милях от границы страны был обнаружен российский корвет класса Пархим.