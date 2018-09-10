WSJ: разведка США узнала, что Асад разрешил применять хлор

Американская разведка получила данные, свидетельствующие о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил войскам применять хлор против боевиков в Идлибе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале утверждается, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на боевиков в Идлибе. В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.

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Тем не менее, указывает издание, ожидается, что удар, если Вашингтон решит его наносить, будет мощнее всех предыдущих.

Американские власти обвиняют Дамаск в применении химического оружия в стране. Власти Сирии утверждают, что не располагают химическим оружием и не применяют его.

Ранее российское Минобороны сообщило, что американские военные применили в Сирии фосфорные боеприпасы. В Пентагоне эти обвинения отвергли.