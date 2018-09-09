СМИ: Украина перебрасывает бронекатера в Азовское море
Украинские военные начали переброску бронекатеров в Азовское море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, Украина намерена построить полноценную морскую базу в Азовском море до конца текущего года.
Как отмечается, Киев также планирует развернуть катерный дивизион в Азовском море.
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При этом СМИ утверждают, что в Бердянске был замечен малый бронированный катер ВМС Украины.
Ранее СМИ сообщили, что Украина решила усилить военное присутствие в Азовском море для «защиты национальных интересов».
Как отмечалось, речь идет о создании корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ в Азовском море.