СМИ: Украина перебрасывает бронекатера в Азовское море

Украинские военные начали переброску бронекатеров в Азовское море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, Украина намерена построить полноценную морскую базу в Азовском море до конца текущего года.

Как отмечается, Киев также планирует развернуть катерный дивизион в Азовском море.

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При этом СМИ утверждают, что в Бердянске был замечен малый бронированный катер ВМС Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Украина решила усилить военное присутствие в Азовском море для «защиты национальных интересов».

Как отмечалось, речь идет о создании корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ в Азовском море.