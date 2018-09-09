Sunday Times: Британия намерена оставить войска в ФРГ для «сдерживания России»

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон планирует отменить вывод военных Великобритании с территории Германии для «сдерживания» России. Об сообщает The Sunday Times.

По данным издания, Уильямсон считает, что в настоящее время Россия якобы представляет угрозу, также как во времена «холодной войны».

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Как отмечается, Британия должна вывести свои войска с территории ФРГ к 2020 году.

При этом в Германии находятся более 200 британских солдат.

Ранее минобороны США заявило, что американские военные и 11 стран Европы обсудили планы по «сдерживанию России».